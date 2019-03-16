Крищенко: на акції у центрі Києва нікого не затримали

"Сьогодні на теперішній час порушень не зафіксовано, нікого не затримували. Ми проводили перевірки і превентивну роботу", - зазначив він.

Щодо кількості учасників, Крищенко зазначив: "Попередньо, в районі трьох тисяч, але ми ще підрахунки проводимо".

Наразі акція завершилася.

Нагадаємо, раніше сьогодні анонсована організацією "Національний корпус" акція перемістилась з Майдану Незалежності на вулицю Банкову, де розташована Адміністрація Президента. Станом на 14:45 жодних правопорушень з боку учасників акції зафіксовано не було.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва зібралися люди на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус".

У поліції зазначали, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб.

Під час акцій у Києві забезпечують правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за декілька годин до акції, яка тут запланована.

Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій. Правоохоронці проводять фільтраційні заходи у центрі Києва через акції.

Додамо, у спільноті "Нацкорпусу" у Facebook на 16 березня о 12:00 було анонсовано масштабну акцію "#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!".