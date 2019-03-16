Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій

КИЇВ. 16 березня. УНН. Правоохоронці діятимуть відповідно до норм чинного законодавства у випадку вчинення правопорушень та провокацій під час акцій, проведення яких заплановано у Києві в суботу, 16 березня. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.