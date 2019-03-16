Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Правоохоронці діятимуть відповідно до норм чинного законодавства у випадку вчинення правопорушень та провокацій під час акцій, проведення яких заплановано у Києві в суботу, 16 березня. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.
"Ми закликаємо організаторів та учасників заходів дотримуватися встановлених правил поведінки. У випадку вчинення правопорушень та провокацій правоохоронці діятимуть відповідно до норм чинного законодавства", - цитує прес-служба слова Крищенка.
Нагадаємо, під час акцій у Києві в суботу для забезпечення правопорядку на службу заступило 3 тис. працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України.
Як повідомляв УНН, станом на 10 ранку 16 березня до центру Києва почали стягувати правоохоронців.
Додамо, у спільноті "Нацкорпусу" у Facebook на 16 березня о 12:00 анонсовано масштабну акцію "#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!". Ініціатори акції стверджують, що не планують "жодних силових та незаконних дій під час проведення заходу 16 березня, який матиме виключно мирний характер". Також вони вказали, що акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів.