Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства в случае совершения правонарушений и провокаций во время акций, проведение которых запланировано в Киеве в субботу, 16 марта. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.
"Мы призываем организаторов и участников мероприятий соблюдать установленные правила поведения. В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства", - цитирует пресс-служба слова Крищенко.
Напомним, во время акций в Киеве в субботу для обеспечения правопорядка на службу заступили 3 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.
Как сообщал УНН, по состоянию на 10 утра 16 марта в центр Киева начали стягивать правоохранителей .
Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенка - за решетку!". Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер". Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.