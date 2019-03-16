У центрі Києва почався збір на акцію "Нацкорпусу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У центрі Києва почався збір людей на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус". Про це повідомляє кореспондент УНН.
Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько 700 осіб, і люди продовжують підходити. У деяких на верхньому одязі нашивки з написом "Національні дружини".
У поліції зазначали, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб.
Під час акцій у Києві забезпечують правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за декілька годин до акції, яка тут запланована.
Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій.
Додамо, у спільноті "Нацкорпусу" у Facebook на 16 березня о 12:00 анонсовано масштабну акцію "#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!". Ініціатори акції стверджують, що не планують "жодних силових та незаконних дій під час проведення заходу 16 березня, який матиме виключно мирний характер". Також вони вказали, що акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів.
На Майдані Незалежності повісили великий банер, напис на якому дублює назву акції.