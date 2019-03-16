В центре Киева начался сбор на акцию "Нацкорпуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В центре Киева начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сейчас на Майдане Независимости находится около 700 человек, и люди продолжают подходить. У некоторых на верхней одежде нашивки с надписью "Национальные дружины".
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.
Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций.
Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенка - за решетку!". Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер". Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.
На Майдане Независимости повесили большой баннер, надпись на котором дублирует название акции.