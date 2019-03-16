Полиция Киева пообещала обеспечить порядок на акции в следующую субботу

КИЕВ. 16 марта. УНН. На акции, которая может состояться в Киеве в следующую субботу, 23 марта, правоохранители также будут обеспечивать порядок. В то же время их количество пока не определено. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в комментарии журналистам в субботу, передает УНН.