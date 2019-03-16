Полиция Киева пообещала обеспечить порядок на акции в следующую субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На акции, которая может состояться в Киеве в следующую субботу, 23 марта, правоохранители также будут обеспечивать порядок. В то же время их количество пока не определено. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в комментарии журналистам в субботу, передает УНН.
Так, по словам Крищенко, во время "акции, которые они планируют проводить, в каком формате, какая будет локация, вид движения, и с этого будем исходить по количеству правоохранителей, по составу подразделений, которые будут принимать участие в охране порядка".
Комментируя возможность проведения в следующую субботу акции, подобной той, что состоялась в субботу в Киеве на Майдане Независимости, начальник ГУ НП заявил, что полиция всячески поддерживает проведение мирных акций гражданами.
"У нас в Конституции записано, что граждане Украины могут проводить мирные акции в любое время, и полиция поддерживает эти мирные акции и будет обеспечивать порядок", - сказал он.
Отметим, как сообщил корреспондент УНН, участники сегодняшней акции в центре Киева сообщили, что планируют собраться снова в следующую субботу, 23 марта.
Как сообщал УНН, в центре Киева собрались люди на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус". Сейчас она завершилась, никого не задерживали.
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, было запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивали правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до акции, которая здесь была запланирована.
Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 было анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенко - за решетку!".