Поліція Києва пообіцяла забезпечити порядок на акції у наступну суботу

КИЇВ. 16 березня. УНН. На акції, яка може відбутись у Києві наступної суботи, 23 березня, правоохоронці також забезпечуватимуть порядок. Водночас їхня кількість наразі не визначена. Про це повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко у коментарі журналістам в суботу, передає УНН.