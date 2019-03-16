Поліція Києва пообіцяла забезпечити порядок на акції у наступну суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На акції, яка може відбутись у Києві наступної суботи, 23 березня, правоохоронці також забезпечуватимуть порядок. Водночас їхня кількість наразі не визначена. Про це повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко у коментарі журналістам в суботу, передає УНН.
Так, за словами Крищенка, під час "акції, які вони планують проводити, у якому форматі, яка буде локація, вид руху, і з цього будемо виходити по кількості правоохоронців, по складу підрозділів, які будуть приймати участь в охороні порядку".
Коментуючи можливість проведення наступної суботи акції, подібної до тієї, що відбулась в суботу у Києві на Майдані Незалежності, начальник ГУ НП заявив, що поліція всіляко підтримує проведення мирних акції громадянами.
"У нас у Конституції записано, що громадяни України можуть проводити мирні акції у будь-який час, і поліція підтримує ці мирні акції і буде забезпечувати порядок", - сказав він.
Зазначимо, як повідомив кореспондент УНН, учасники сьогоднішньої акції у центрі Києва повідомили, що планують зібратись знову у наступну суботу, 23 березня.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва зібралися люди на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус". Наразі вона завершилася, нікого не затримували.
У поліції зазначали, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, була запланована участь близько 10000 осіб.
Під час акцій у Києві забезпечували правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за декілька годин до акції, яка тут була запланована.
Додамо, у спільноті "Нацкорпусу" у Facebook на 16 березня о 12:00 було анонсовано масштабну акцію "#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!".