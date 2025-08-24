Посол Японії привітав Україну з Днем Незалежності українською мовою: відео
Київ • УНН
Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме привітав українців з Днем Незалежності українською мовою. Дипломат підтвердив, що Японія залишається на боці України, а в кінці звернення виголосив: "Слава Україні".
Дипломат підтвердив, що Японія залишається на боці України, а в кінці звернення виголосив: "Слава Україні".
Відео опублікувало посольство Японії в Україні, пише УНН.
Деталі
Відеозвернення посла було записане в Києві біля Алеї загиблих героїв на Майдані Незалежності. У своєму виступі Масаші Накаґоме наголосив, що мужність українців у боротьбі за незалежність і свободу надихає не лише його особисто, а й весь світ.
Дипломат подякував українцям за їхню стійкість і наголосив, що Японія продовжить підтримувати Україну.
На завершення свого привітання посол виголосив традиційне українське вітання: "Слава Україні", підкресливши солідарність Японії з українським народом у цей важливий день.Виступ викликав позитивний резонанс у соцмережах.
Десятки глав держав та урядів, включаючи США та Китай, надіслали привітання Україні з нагоди 34-ї річниці Незалежності. Президент Зеленський подякував за підтримку у боротьбі проти російської агресії.