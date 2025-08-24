$41.220.00
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 13746 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 14667 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 18857 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 56384 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 55716 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30662 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54591 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34674 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 37508 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Посол Японії привітав Україну з Днем Незалежності українською мовою: відео

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме привітав українців з Днем Незалежності українською мовою. Дипломат підтвердив, що Японія залишається на боці України, а в кінці звернення виголосив: "Слава Україні".

Нагадаємо

Десятки глав держав та урядів, включаючи США та Китай, надіслали привітання Україні з нагоди 34-ї річниці Незалежності. Президент Зеленський подякував за підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Степан Гафтко

