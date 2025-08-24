Посол Японии поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке: видео
Киев • УНН
Посол Японии в Украине Масаши Накагоме поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке. Дипломат подтвердил, что Япония остается на стороне Украины, а в конце обращения произнес: "Слава Украине".
Видео опубликовало посольство Японии в Украине, пишет УНН.
Подробности
Видеообращение посла было записано в Киеве у Аллеи погибших героев на Майдане Независимости. В своем выступлении Масаши Накагоме подчеркнул, что мужество украинцев в борьбе за независимость и свободу вдохновляет не только его лично, но и весь мир.
Дипломат поблагодарил украинцев за их стойкость и подчеркнул, что Япония продолжит поддерживать Украину.
В завершение своего поздравления посол произнес традиционное украинское приветствие: "Слава Украине", подчеркнув солидарность Японии с украинским народом в этот важный день. Выступление вызвало положительный резонанс в соцсетях.
Напомним
Десятки глав государств и правительств, включая США и Китай, направили поздравления Украине по случаю 34-й годовщины Независимости. Президент Зеленский поблагодарил за поддержку в борьбе против российской агрессии.