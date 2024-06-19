Посол США у Радбезі: "мирний план" путіна висміює принцип ООН

Так званий "мирний план" росії з вимогами до України висміює принцип ООН. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо України 18 червня, пише УНН.

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"Так званий "мирний план" росії, оприлюднений за кілька днів до зустрічі держав у Швейцарії, нікого не вводить в оману. Вимагання від України вийти з її міжнародно визнаної території до початку переговорів висміює сам принцип, який цю організацію було створено, щоб відкинути: що країни не можуть отримати територію силою", - сказала Томас-Грінфілд.

"Знову ж таки, цитуючи віце-президента Гарріс на саміті: президент путін "не закликає до переговорів; він закликає до капітуляції", - вказала посол США при ООН.

"Колеги, ми повинні закликати росію сісти за стіл переговорів готовою до конструктивного, чесного діалогу. Але ми також маємо забезпечити, щоб Україна перебувала на чолі цього столу і займала найсильнішу з можливих позицію. Будь-яка дискусія про врегулювання шляхом переговорів – це, за своєю суттю, дискусія про майбутнє України. Стороною, яка веде ці дискусії, має бути суверенна Україна – і крапка. Усі ми очікували б того ж, якби були на місці України. Таким чином, ті країни, які зацікавлені у сприянні тривалому миру, що базується на Статуті ООН, повинні тісно і безпосередньо співпрацювати з Україною та повинні закликати росію припинити цю безглузду війну", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Також вона висловила жаль з приводу того, що "Китай оприлюднив власний "мирний план", сформульований без будь-якої підтримки з боку самої України". "Якщо Китай справді зацікавлений у підтримці мирного процесу, ми будемо раді його допомозі. Він може почати з припинення підтримки оборонно-промислової бази росії. Без значної кількості верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА та технологій крилатих ракет, наданих Китаєм, росії було б важко підтримувати свою агресивну війну. Більше того, Китай може приєднатися до міжнародного співтовариства у вимогах відповідальності за звірства, скоєні в Україні та проти українського народу. Не може бути тривалого миру без справедливості для жертв російської агресії", - вказала посол США при ООН.

Томас-Грінфілд закликала також до збільшення зусиль для "підтримки відновлення, реконструкції, реформування та модернізації України".

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