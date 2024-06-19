Так называемый "мирный план" россии с требованиями к Украине высмеивает принцип ООН. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга Совета Безопасности ООН по Украине 18 июня, пишет УНН.

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"Так называемый "мирный план" россии, обнародованный за несколько дней до встречи государств в Швейцарии, никого не вводит в заблуждение. Требование от Украины выйти из ее международно признанной территории до начала переговоров высмеивает сам принцип, который эту организацию было создано, чтобы отвергнуть: что страны не могут получить территорию силой", - сказала Томас-Гринфилд.

"Опять же, цитируя вице-президента Харрис на саммите: президент путин "не призывает к переговорам; он призывает к капитуляции"", - указала посол США при ООН.

"Коллеги, мы должны призвать россию сесть за стол переговоров готовой к конструктивному, честному диалогу. Но мы также должны обеспечить, чтобы Украина находилась во главе этого стола и занимала самую сильную из возможных позицию. Любая дискуссия об урегулировании путем переговоров - это, по своей сути, дискуссия о будущем Украины. Стороной, которая ведет эти дискуссии, должна быть суверенная Украина - и точка. Все мы ожидали бы того же, если бы были на месте Украины. Таким образом, те страны, которые заинтересованы в содействии длительному миру, основанному на Уставе ООН, должны тесно и непосредственно сотрудничать с Украиной и должны призвать россию прекратить эту бессмысленную войну", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Также она выразила сожаление по поводу того, что "Китай обнародовал собственный "мирный план", сформулированный без какой-либо поддержки со стороны самой Украины". "Если Китай действительно заинтересован в поддержке мирного процесса, мы будем рады его помощи. Он может начать с прекращения поддержки оборонно-промышленной базы россии. Без значительного количества станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологий крылатых ракет, предоставленных Китаем, россии было бы трудно поддерживать свою агрессивную войну. Более того, Китай может присоединиться к международному сообществу в требованиях ответственности за зверства, совершенные в Украине и против украинского народа. Не может быть длительного мира без справедливости для жертв российской агрессии", - указала посол США при ООН.

Томас-Гринфилд призвала также к увеличению усилий для "поддержки восстановления, реконструкции, реформирования и модернизации Украины".

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