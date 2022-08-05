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"Єдине, що загрожує українцям – російські ракети": посол Великої Британії про звіт Amnesty International

"Єдине, що загрожує українцям – російські ракети": посол Великої Британії про звіт Amnesty International

Київ • УНН

 • 149719 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у відповідь на скандальний звіт правозахисної організації Amnesty International зазначила, що українцям загрожують лише російські ракети. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter дипломатки.

Цитата

"Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", – написала Сіммонс.

Нагадаємо

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадян, створюючи бази та розміщуючи озброєння у житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву:

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International – не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".

Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.

Українські Національні Новини

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