"Єдине, що загрожує українцям – російські ракети": посол Великої Британії про звіт Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадян, створюючи бази та розміщуючи озброєння у житлових районах, зокрема школах і лікарнях.
Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву:
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International – не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".
Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".
"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.