"Єдине, що загрожує українцям – російські ракети": посол Великої Британії про звіт Amnesty International

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву:

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International – не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".

Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.