Кулеба - Amnesty: "Припиніть займатися створенням фальшивої реальності"

Цитата

"Я так само, як і ви, бачив заяву Amnesty International. Я так само, як і ви, нею обурений та вважаю її несправедливою. Я розумію, що у відповідь на критику Amnesty скаже: "Так ми ж критикуємо обидві сторони конфлікту". Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International - це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території цілі. І країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали", - зазначив Кулеба у відеозверненні у Facebook.

"Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди, системної, масштабної правди, про те, чим є сьогоднішня росія", - наголосив голова МЗС України.

Він закликав зробити це "хоча б в ім'я цивільних жертв - громадян України, яких накрило російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в місті Торецьк сьогодні".

Раніше

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Amnesty International заявив, що вона бере участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди.

Контекст

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.