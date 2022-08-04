Amnesty International бере участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди – Подоляк

Цитата

«Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. Сьогодні росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International , бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди», - написав Подоляк в Twitter.

Деталі

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що заява Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що «українські військові наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах» була зроблена іноземною дослідницькою командою без участі представників України.

«Однак подібні заяви лише підігрують рф, яка прагне послабити західну допомогу Україні», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, радник міністра оборони України Копитько додав, що Amnesty закриває очі на те, що буде з мирними мешканцями, якщо в України не буде армії та можливості оборонятися.

«Нам прямим текстом кажуть: чудовим варіантом є ваше самогубство. Є певні правила, яких агресор не дотримується. Демонстративно. При цьому від жертви агресії вимагають строгого виконання всіх букв без урахування контексту. На практиці це – самогубство», - зазначив Копитько.

Контекст

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.