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Amnesty International бере участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди – Подоляк

Amnesty International бере участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди – Подоляк

Київ • УНН

 • 106576 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Правозахисна організація Amnesty International бере участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк коментуючи їх заяву про те, що ЗСУ загрожують мирним мешканцям, передає УНН.

Цитата

«Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. Сьогодні росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International , бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди», - написав Подоляк в Twitter.

Деталі

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що заява Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що «українські військові наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах» була зроблена іноземною дослідницькою командою без участі представників України.

«Однак подібні заяви лише підігрують рф, яка прагне послабити західну допомогу Україні», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, радник міністра оборони України Копитько додав, що Amnesty закриває очі на те, що буде з мирними мешканцями, якщо в України не буде армії та можливості оборонятися.

«Нам прямим текстом кажуть: чудовим варіантом є ваше самогубство. Є певні правила, яких агресор не дотримується. Демонстративно. При цьому від жертви агресії вимагають строгого виконання всіх букв без урахування контексту. На практиці це – самогубство», - зазначив Копитько.

Контекст

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.

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