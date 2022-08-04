Amnesty International: українські військові наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах

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Подібна тактика порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначає організація.

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"Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові, - заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар.

Amnesty зазначає, що практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів жодним чином не виправдовує невиборчі російські атаки, у тому числі з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів.

Нагадаємо

Amnesty International засудила Латвію за погане поводження з мігрантами.