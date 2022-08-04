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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Amnesty International: українські військові наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах

Amnesty International: українські військові наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах

Київ • УНН

 • 517180 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення, йдеться в опублікованій доповіді правозахисної організації Amnesty International, передає УНН.

Деталі

Подібна тактика порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначає організація.

Цитата

"Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові, - заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар.

Amnesty зазначає, що практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів жодним чином не виправдовує невиборчі російські атаки, у тому числі з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів.

Нагадаємо

Amnesty International засудила Латвію за погане поводження з мігрантами.

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