Amnesty International: украинские военные подвергают опасности мирное население, размещая технику и вооружение в жилых районах

Детали

Подобная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели. В результате российских ударов по населенным пунктам гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура, отмечает организация.

Цитата

"Нахождение в оборонной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные, - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

Amnesty отмечает, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никак не оправдывает невыборные российские атаки, в том числе с использованием запрещенных международным сообществом боеприпасов.

Напомним

Amnesty International осудила Латвию за плохое обращение с мигрантами.