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Amnesty International засудила Латвію за погане поводження з мігрантами

Amnesty International засудила Латвію за погане поводження з мігрантами

Київ • УНН

 • 114255 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Латвія погано поводилася з мігрантами, які прибували в країну з боку Білорусі, і навіть знущалася з людей, кілька місяців утримуючи їх у лісі. Про це у своєму Twitter заявила міжнародна організація із захисту прав людини Amnesty International, передає УНН.

Деталі

Amnesty International пише, що вже приблизно рік Латвія вживає різних заходів, щоб не пустити на територію країни близькосхідних мігрантів із Білорусі. На думку латвійської сторони, пише організація, рух цих людей у ​​бік Латвії цілеспрямовано організував білоруський режим — як гібридний напад на Латвію.

Організація зазначає, що на думку Латвії, згідно з міжнародним правом, ці люди повинні просити про притулок у першій безпечній країні, де вони опинилися — тобто в Білорусі.

В організації зазначають, що Латвія планує продовжити надзвичайну ситуацію на східному кордоні до листопада, а такий підхід уряду загрожує можливостям людей просити притулок.

Amnesty International зазначає, що Латвія прийняла понад 34 тисячі українських біженців, які втекли від війни, розв'язаної Росією, але при цьому біженців з Іраку та Афганістану, у тому числі дітей, залишає в лісі.

Людям відмовляли у притулку, а як альтернатива пропонували лише повернення до своєї країни, багато біженців також зіткнулися з погрозами насильства.

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