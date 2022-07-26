Amnesty International засудила Латвію за погане поводження з мігрантами

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Amnesty International пише, що вже приблизно рік Латвія вживає різних заходів, щоб не пустити на територію країни близькосхідних мігрантів із Білорусі. На думку латвійської сторони, пише організація, рух цих людей у ​​бік Латвії цілеспрямовано організував білоруський режим — як гібридний напад на Латвію.

Організація зазначає, що на думку Латвії, згідно з міжнародним правом, ці люди повинні просити про притулок у першій безпечній країні, де вони опинилися — тобто в Білорусі.

В організації зазначають, що Латвія планує продовжити надзвичайну ситуацію на східному кордоні до листопада, а такий підхід уряду загрожує можливостям людей просити притулок.

Amnesty International зазначає, що Латвія прийняла понад 34 тисячі українських біженців, які втекли від війни, розв'язаної Росією, але при цьому біженців з Іраку та Афганістану, у тому числі дітей, залишає в лісі.

Людям відмовляли у притулку, а як альтернатива пропонували лише повернення до своєї країни, багато біженців також зіткнулися з погрозами насильства.

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