Amnesty International осудила Латвию за плохое обращение с мигрантами

Детали

Amnesty International пишет, что уже около года Латвия принимает различные меры, чтобы не пустить на территорию страны ближневосточных мигрантов из Беларуси. По мнению латвийской стороны, пишет организация, движение этих людей в сторону Латвии целенаправленно организовало белорусский режим — как гибридное нападение на Латвию.

Организация отмечает, что по мнению Латвии, согласно международному праву, эти люди должны просить об убежище в первой безопасной стране, где они оказались — в Беларуси.

В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе до ноября, а такой подход правительства угрожает возможностям людей просить убежище.

Amnesty International отмечает, что Латвия приняла более 34 тысяч украинских беженцев, сбежавших от войны, развязанной Россией, но при этом беженцев из Ирака и Афганистана, в том числе детей, оставляет в лесу.

Людям отказывали в убежище, а в качестве альтернативы предлагали только возвращение в свою страну, многие беженцы также столкнулись с угрозами насилия.

Напомним

Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам России шенгенских виз.