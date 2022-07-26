Естонія на рівні ЄС спробує заборонити видачу громадянам росії шенгенських віз
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Європейському Союзу щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам росії. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу інформує УНН, посилаючись на ERR.
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"Суть у тому, що ми б подібно до Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам росії на звичайних умовах. Є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, візи для них розглядалися б окремо", - сказав він і додав: "Але справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно"
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Як заявив Рейнсалу, питання про візи для російських громадян уже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але на той час у росії існували обмеження, викликані коронавірусом, і поїздки не були такими масовими, як зараз.
Міністерство закордонних справ Естонії хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів. Глава МЗС Естонії повідомив, що вже обговорив цю проблему з колегами з Фінляндії та Латвії та планує продовжувати консультації з главами уряду регіону.
"Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням заново, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - підсумував він.
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