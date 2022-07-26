Естонія на рівні ЄС спробує заборонити видачу громадянам росії шенгенських віз

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"Суть у тому, що ми б подібно до Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам росії на звичайних умовах. Є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, візи для них розглядалися б окремо", - сказав він і додав: "Але справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно"

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Як заявив Рейнсалу, питання про візи для російських громадян уже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але на той час у росії існували обмеження, викликані коронавірусом, і поїздки не були такими масовими, як зараз.

Міністерство закордонних справ Естонії хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів. Глава МЗС Естонії повідомив, що вже обговорив цю проблему з колегами з Фінляндії та Латвії та планує продовжувати консультації з главами уряду регіону.

"Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням заново, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - підсумував він.

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