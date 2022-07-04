Греція відновила видачу віз росіянам, призупинену на тлі висилки рф дипломатів

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«Зважаючи на скорочення штату співробітників генерального консульства, пов'язаного з останніми подіями, генеральне консульство Греції в Москві припиняє роботу візового та цивільного відділів на три дні, з середи – 29 червня по п'ятницю – 1 липня, за винятком надзвичайних випадків гуманітарного характеру. Генеральне консульство відновлює роботу з понеділка – 4 липня», - повідомили у грецькому посольстві 28 червня.

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Грецькі ЗМІ повідомили тоді, що призупинення роботи пов'язане з тим, що росія вислала 8 співробітників грецького посольства в країні.

Раніше сьогодні в посольстві Греції в росії підтвердили російським ЗМІ поновлення видачі віз громадянам рф після технічного призупинення.

Нагадаємо

27 червня в російське зовнішньополітичне відомство було викликано посла Греції в країні, їй оголосили протест у зв'язку з “конфронтаційним курсом грецької влади щодо росії”.

Послу також було вручено ноту з повідомленням про те, що у відповідь вісім грецьких дипломатичних співробітників у росії оголошено «persona non grata» і їм належить залишити територію країни протягом восьми днів.