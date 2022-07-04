Греція відновила видачу віз росіянам, призупинену на тлі висилки рф дипломатів

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 28725 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 59906 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 72409 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 82475 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 81128 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 78601 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 85829 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 225505 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149511 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172536 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 42657 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 81616 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 105221 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 101771 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 59060 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 22395 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 225481 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 499906 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 449418 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 655288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 10461 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 29559 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 59060 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 105221 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114565 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Греція відновила видачу віз росіянам, призупинену на тлі висилки рф дипломатів

Греція відновила видачу віз росіянам, призупинену на тлі висилки рф дипломатів

Київ • УНН

 • 85610 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Посольство Греції у Москві повідомило, що з 4 липня грецьке консульство відновлює роботу візового та цивільного відділів, призупинену після висилки з країни грецьких дипломатів, пише УНН.

Цитата

«Зважаючи на скорочення штату співробітників генерального консульства, пов'язаного з останніми подіями, генеральне консульство Греції в Москві припиняє роботу візового та цивільного відділів на три дні, з середи – 29 червня по п'ятницю – 1 липня, за винятком надзвичайних випадків гуманітарного характеру. Генеральне консульство відновлює роботу з понеділка – 4 липня», - повідомили у грецькому посольстві 28 червня.

Деталі

Грецькі ЗМІ повідомили тоді, що призупинення роботи пов'язане з тим, що росія вислала 8 співробітників грецького посольства в країні.

Раніше сьогодні в посольстві Греції в росії підтвердили російським ЗМІ поновлення видачі віз громадянам рф після технічного призупинення.

Нагадаємо

27 червня в російське зовнішньополітичне відомство було викликано посла Греції в країні, їй оголосили протест у зв'язку з “конфронтаційним курсом грецької влади щодо росії”.

Послу також було вручено ноту з повідомленням про те, що у відповідь вісім грецьких дипломатичних співробітників у росії оголошено «persona non grata» і їм належить залишити територію країни протягом восьми днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95