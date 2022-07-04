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Греция возобновила выдачу виз россиянам, приостановленную на фоне высылки рф дипломатов

Киев • УНН

 • 85607 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Посольство Греции в Москве сообщило, что с 4 июля греческое консульство возобновляет работу визового и гражданского отделов, приостановленную после высылки из страны греческих дипломатов, пишет УНН.

Цитата

«Ввиду сокращения штата сотрудников Генерального Консульства, связанного с последними событиями, Генеральное Консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов на три дня, со среды - 29 июня по пятницу - 1 июля, за исключением чрезвычайных случаев гуманитарного характера. Генеральное Консульство возобновляет работу с понедельника – 4 июля», - сообщили в греческом посольстве 28 июня.

Детали

Греческие СМИ сообщили тогда, что приостановка работы связана с тем, что россия выслала 8 сотрудников греческого посольства в стране.

Ранее сегодня в посольстве Греции в россии подтвердили российским СМИ возобновление выдачи виз гражданам рф после технической приостановки.

Напомним

27 июня в российское внешнеполитическое ведомство было вызвано посла Греции в стране, ей объявили протест в связи с “конфронтационным курсом греческих властей по отношению к россии”.

Послу также была вручена нота с уведомлением о том, что в ответ восемь греческих дипломатических сотрудников в рф объявлены «persona non grata» и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней.

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