Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам россии шенгенских виз

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"Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам россии на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, визы для них рассматривались бы отдельно", - сказал он и добавил: "Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу россии – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, тогда как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно."

Детали

Как заявил Рейнсалу, вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в россии существовали ограничения, вызванные коронавирусом, и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

Министерство иностранных дел Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели. Глава МИД Эстонии сообщил, что уже обсудил эту проблему с коллегами из Финляндии и Латвии и планирует продолжать консультации с главами правительства региона.

"Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", - подытожил он.

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