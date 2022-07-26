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Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам россии шенгенских виз

Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам россии шенгенских виз

Киев • УНН

 • 124392 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Европейскому Союзу о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам россии. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу информирует УНН, ссылаясь на ERR.

Цитата

"Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам россии на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, визы для них рассматривались бы отдельно", - сказал он и добавил: "Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу россии – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, тогда как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно."

Детали

Как заявил Рейнсалу, вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в россии существовали ограничения, вызванные коронавирусом, и поездки не были такими массовыми, как сейчас. 

Министерство иностранных дел Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели. Глава МИД Эстонии сообщил, что уже обсудил эту проблему с коллегами из Финляндии и Латвии и планирует продолжать консультации с главами правительства региона.

"Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", - подытожил он.

Ранее

Греция возобновила выдачу виз россиянам, приостановленную на фоне высылки РФ дипломатов

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