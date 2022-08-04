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Amnesty International принимает участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде – Подоляк

Amnesty International принимает участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде – Подоляк

Киев • УНН

 • 106567 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Правозащитная организация Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации и пропаганде. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя их заявление о том, что ВСУ угрожают мирным жителям, передает УНН.

Цитата

«Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, — это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники отстаивают свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов. Сегодня россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде», - написал Подоляк в Twitter.

Детали

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что заявление Международной правозащитной организации Amnesty International о том, что «украинские военные подвергают опасности мирное население, размещая технику и вооружение в жилых районах» было сделано иностранной исследовательской командой без участия представителей Украины.

«Однако подобные заявления лишь подыгрывают рф, которая стремится ослабить западную помощь Украине», - говорится в сообщении.

Кроме этого советник министра обороны Украины Копытько добавил, что Amnesty закрывает глаза на то, что будет с мирными жителями, если у Украины не будет армии и возможности обороняться.

«Нам прямым текстом говорят: отличным вариантом является ваше самоубийство. Есть определенные правила, которых агрессор не соблюдает. Демонстративно. При этом от жертвы агрессии требуют строгого исполнения всех букв без учета контекста. На практике это – самоубийство», - отметил Копытько.

Контекст

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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