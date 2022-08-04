Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадян, створюючи бази та розміщуючи озброєння у житлових районах, зокрема школах і лікарнях.
"Не дозволимо паплюжити нашу армію": Резніков відреагував на звіт Amnesty International
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував звіт правозахисної організації Amnesty International щодо розміщення українських військових у цивільних обʼєктах. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Facebook-сторінку Резнікова.
Цитата
"Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.
Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет. Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", – написав Резніков.
Деталі
Міністр зазначив, що сотні тисяч українців живі і мільйони мають дім завдяки героїчним діям ЗСУ. Він навів факти звірств російських окупантів в Україні:
• застосування проти мирного населення усіх видів зброї, крім ядерної;
• масові вбивства військовополонених;
• зґвалтування жінок та дітей, пограбування та знищення всього живого;
• геноцид проти українського народу.
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