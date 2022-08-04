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"Не позволим порочить нашу армию": Резников отреагировал на отчет Amnesty International

Киев • УНН

 • 222894 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал отчет правозащитной организации Amnesty International о размещении украинских военных в гражданских объектах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на  Facebook-страницу Резникова.

Цитата

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям россии как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали.

Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет. Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – написал Резников.

Детали

Министр отметил, что сотни тысяч украинцев живы и миллионы имеют дом благодаря героическим действиям ВСУ. Он привел факты зверств российских оккупантов в Украине:

• применение против мирного населения всех видов оружия, кроме ядерного;

• массовые убийства военнопленных;

• изнасилование женщин и детей, ограбления и уничтожение всего живого;

• геноцид против украинского народа.

Напомним

Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности граждан, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в частности школах и больницах.

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