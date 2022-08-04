Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности граждан, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в частности школах и больницах.
"Не позволим порочить нашу армию": Резников отреагировал на отчет Amnesty International
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал отчет правозащитной организации Amnesty International о размещении украинских военных в гражданских объектах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Резникова.
Цитата
"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям россии как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали.
Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет. Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – написал Резников.
Детали
Министр отметил, что сотни тысяч украинцев живы и миллионы имеют дом благодаря героическим действиям ВСУ. Он привел факты зверств российских оккупантов в Украине:
• применение против мирного населения всех видов оружия, кроме ядерного;
• массовые убийства военнопленных;
• изнасилование женщин и детей, ограбления и уничтожение всего живого;
• геноцид против украинского народа.
Напомним