"Единственное, что угрожает украинцам – российские ракеты": посол Великобритании об отчете Amnesty International

Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".

Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

"Не позволим порочить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.