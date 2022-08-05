"Единственное, что угрожает украинцам – российские ракеты": посол Великобритании об отчете Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности граждан, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в частности школах и больницах.
Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление:
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".
Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".
"Не позволим порочить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.