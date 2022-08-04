Зеленський прокоментував звіт від Amnesty International щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський прокоментував звіт від Amnesty International щодо України де зазначив, що організація хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву, передає УНН.
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Президент згадав про обстріли за 4 серпня та зазначив, що не бачить чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Проте Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекладає відповідальність з агресора на жертву.
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"Немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися", - заявив Зеленський.
Нагадаємо
Неурядова організація Сполученого Королівства Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.