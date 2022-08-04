Зеленский прокомментировал отчет от Amnesty International по Украине

Детали

Президент упомянул об обстрелах за 4 августа и отметил, что не видит четких и своевременных отчетов от некоторых международных организаций. Однако Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переводит ответственность с агрессора на жертву.

Цитата

"Нет и не может быть - даже гипотетически - никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", - заявил Зеленский.

Напомним

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.