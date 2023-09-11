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Послугою шерингу авто в «Дії» вже скористалися 200 тисяч разів - МВС

Послугою шерингу авто в «Дії» вже скористалися 200 тисяч разів - МВС

Київ • УНН

 • 518205 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. 200 тисяч разів скористалися українці послугою шерингу автомобілів у застосунку "Дія". Про це повідомляє МВС, передає УНН.

Цитата

"Передача права на користування транспортним засобом користується попитом серед водіїв. З моменту запуску послуги шерингу авто, в застосунку "Дія" нею скористалися 200 тисяч разів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначають в МВС, послуга легка в користуванні та здійснюється в декілька кліків. Для цього в застосунку "Дія" мають відображатися паспорт та посвідчення водія відповідної категорії тієї особи, яка хоче стати належним користувачем. А для власника – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Також водії можуть призначити належного користувача у будь-якому зручному для себе сервісному центрі МВС або онлайн – через Електронний кабінет водія.

Після шерингу авто у належного користувача в "Дії" відобразиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яким він зможе керувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Студентський квиток у "Дії" тепер можна шерити

Також обидві сторони при потребі можуть в режимі онлайн скасувати шеринг автівки. Це можна зробити через застосунок "Дія" або Електронний кабінет водія.

Додамо

Послуга шерингу автомобіля запрацювала в застосунку "Дія" у серпні 2022 року. У квітні 2023-го до функціоналу додали можливість скасувати шеринг.

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