Послугою шерингу авто в «Дії» вже скористалися 200 тисяч разів - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. 200 тисяч разів скористалися українці послугою шерингу автомобілів у застосунку "Дія". Про це повідомляє МВС, передає УНН.
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"Передача права на користування транспортним засобом користується попитом серед водіїв. З моменту запуску послуги шерингу авто, в застосунку "Дія" нею скористалися 200 тисяч разів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначають в МВС, послуга легка в користуванні та здійснюється в декілька кліків. Для цього в застосунку "Дія" мають відображатися паспорт та посвідчення водія відповідної категорії тієї особи, яка хоче стати належним користувачем. А для власника – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Також водії можуть призначити належного користувача у будь-якому зручному для себе сервісному центрі МВС або онлайн – через Електронний кабінет водія.
Після шерингу авто у належного користувача в "Дії" відобразиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яким він зможе керувати.
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Також обидві сторони при потребі можуть в режимі онлайн скасувати шеринг автівки. Це можна зробити через застосунок "Дія" або Електронний кабінет водія.
Додамо
Послуга шерингу автомобіля запрацювала в застосунку "Дія" у серпні 2022 року. У квітні 2023-го до функціоналу додали можливість скасувати шеринг.