У "Дії" тепер можна скасувати шеринг авто: інструкція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мінцифра оприлюднила покрокові рекомендації щодо відкликання шерингу автомобіля у застосунку "Дія", передає УНН.
Деталі
Шеринг авто – це можливість поділитись техпаспортом свого автомобіля з іншою людиною, формально – належним користувачем. Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій. Тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає. Скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.
Інструкція
Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають:
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- авторизуватися в "Дії"
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- вибрати Послуги – Шеринг авто
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- далі – Скасувати шеринг.
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Належний користувач, який хоче ініціювати скасування, повинен:
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- авторизуватися в "Дії"
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- перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
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- вибрати Відмовитися від користування авто — Почати
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- надіслати сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
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Скасування відбудеться автоматично, і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача.
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