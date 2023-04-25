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У "Дії" тепер можна скасувати шеринг авто: інструкція

У "Дії" тепер можна скасувати шеринг авто: інструкція

Київ • УНН

 • 2002084 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мінцифра оприлюднила покрокові рекомендації щодо відкликання шерингу автомобіля у застосунку "Дія", передає УНН.

Деталі

Шеринг авто – це можливість поділитись техпаспортом свого автомобіля з іншою людиною, формально – належним користувачем. Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій. Тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає. Скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.

Інструкція

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають:

  • авторизуватися в "Дії"
  • вибрати Послуги – Шеринг авто
  • далі – Скасувати шеринг.

Належний користувач, який хоче ініціювати скасування, повинен:

  • авторизуватися в "Дії"
  • перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  • вибрати Відмовитися від користування авто — Почати
  • надіслати сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Скасування відбудеться автоматично, і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Свідоцтво про народження дитини відтепер можна додати до Дії: як це зробити

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