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В "Дії" теперь можно отменить шеринг авто: инструкция

В "Дії" теперь можно отменить шеринг авто: инструкция

Киев • УНН

 • 2002070 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Минцифра обнародовала пошаговые рекомендации по отзыву шеринга автомобиля в приложении "Дія", передает УНН.

Детали

Шеринг авто – это возможность поделиться техпаспортом своего автомобиля с другим человеком, формально – надлежащим пользователем. Эта услуга особенно актуальна во время войны, ведь позволяет шерить авто временно. Например, чтобы помочь родным выехать из зоны боевых действий. Теперь машиной можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой необходимости больше нет. Воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и надлежащий пользователь.

Инструкция

Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных средств должны:

  • авторизоваться в "Дія"
  • выбрать Услуги – Шеринг авто
  • далее – Отменить шеринг.

Надлежащий пользователь, который хочет инициировать отмену, должен:

  • авторизоваться в "Дія"
  • перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства
  • выбрать Отказаться от пользования авто — Начать
  • отправить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

Отмена произойдет автоматически, и техпаспорт исчезнет из "Дія" надлежащего пользователя.

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