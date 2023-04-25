В "Дії" теперь можно отменить шеринг авто: инструкция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Минцифра обнародовала пошаговые рекомендации по отзыву шеринга автомобиля в приложении "Дія", передает УНН.
Детали
Шеринг авто – это возможность поделиться техпаспортом своего автомобиля с другим человеком, формально – надлежащим пользователем. Эта услуга особенно актуальна во время войны, ведь позволяет шерить авто временно. Например, чтобы помочь родным выехать из зоны боевых действий. Теперь машиной можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой необходимости больше нет. Воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и надлежащий пользователь.
Инструкция
Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных средств должны:
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- авторизоваться в "Дія"
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- выбрать Услуги – Шеринг авто
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- далее – Отменить шеринг.
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Надлежащий пользователь, который хочет инициировать отмену, должен:
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- авторизоваться в "Дія"
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- перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства
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- выбрать Отказаться от пользования авто — Начать
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- отправить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.
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Отмена произойдет автоматически, и техпаспорт исчезнет из "Дія" надлежащего пользователя.
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