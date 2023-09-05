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Студентський квиток у "Дії" тепер можна шерити

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Цифровий сервіс Дія додав до своїх функцій можливість надсилати копію студентського квитка. Зазначається, що тепер компанія чи установа може одним з трьох способів надіслати запит на копію студентського квитка. Від студента потрібно лише погодження. Відео з покроковою інструкцією було опубліковане в Telegram додатку, передає УНН. 

Цитата

"Студенти, ловіть круту новину! Тепер можете надсилати копію студентського за кілька кліків через Дію, а компанії й установи — отримувати копії за секунди. Це знадобиться, щоб отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах і ще багато чого. Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з Дією, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн.

"Тож просто зверніться до команди впровадження Дії — проконсультуємо й допоможемо. Чекаємо на ваші звернення в Telegram", - додали у сервісі.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, застосунок Дія, розроблений Міністерством цифрової трансформації України, отримав спеціальну нагороду на UX Design Awards, міжнародному конкурсі з дизайну інтерфейсів

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