Застосунок Дія отримав спеціальну нагороду за дизайн на UX Design Awards

Цитата

“Отримали спеціальну нагороду на UX Design Awards за дизайн застосунку Дія. Наша команда від самого створення Дії приділяє багато уваги дизайну. Щоб ви ще простіше та комфортніше користувалися застосунком, кожна кнопка була зручною, а пошук необхідної послуги тривав кілька секунд”, - написав Федоров.

Він зазначив, що На UX Design Awards були учасники із 54 країн. Вони представили понад 540 проєктів, серед яких — сайти, застосунки та прототипи.

Нагадаємо

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на щорічній конференції анонсував наприкінці осені або на початку зими 2023 року запуск нового застосунку "Мрія", який за допомогою штучного інтелекту покликаний допомагати дітям в реалізації свого потенціалу.