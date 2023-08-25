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Федоров анонсував запуск цифрового помічника "Мрія" для навчання: “Я впевнений, що він буде ще більш успішним, ніж Дія”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на щорічній конференції анонсував наприкінці осені або на початку зими 2023 року запуск нового застосунку "Мрія", який за допомогою штучного інтелекту покликаний допомагати дітям в реалізації свого потенціалу, передає кореспондент УНН з конференції.

Деталі

“Один із перших продуктів, які стосуються цифровізації, над якими ми зараз працюємо, це проєкт "Мрія". Коротко кажучи, ідея полягає в тому, що якщо ми вивчаємо досвід різних країн, чому одні країни стали багатими, а інші залишилися бідними, то все зводиться до того, що потрібно будувати інклюзивні інститути, незалежні від держави, на яких спирається суспільство, де люди можуть себе самореалізувати”, - повідомив Федоров.

Він наголосив, що задача "Мрії" аналізувати стандарти освіти. У застосунку можна буде побачити де навчається дитина, хто в неї вчителі, оцінки дитини, який контент вона додатково дивиться і що вона читає, які в неї цілі. І далі за допомогою штучного інтелекту можна буде визначити траєкторію подальшої освіти та знайти контент, який буде корисним для навчання.

“Тому "Мрія" буде і щоденниками, "Мрія" буде і контентом, також буде можливість дізнатися більше про свого педагога, в "Мрії" буде можливість запропонувати якусь інновацію навчальному закладі, де навчається дитина, "Мрія" буде давати можливість знайти грант, у "Мрії" буде можливість знайти спортивний майданчик, де можна займатися. "Мрія" буде якісною інформацією про систему освіти. Тому що неможливо побудувати "Мрію" без якісної системи, якісної інформації. І ми над цим працюємо”, - сказав Федоров.

Міністр додав, що вже наприкінці осені, або можливо, на початку зими буде запущена перша версія цього продукту.

“ Я впевнений, що він буде ще більш успішним, ніж Дія”, - підсумував Федоров.

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