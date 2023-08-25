Федоров анонсував запуск цифрового помічника "Мрія" для навчання: “Я впевнений, що він буде ще більш успішним, ніж Дія”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на щорічній конференції анонсував наприкінці осені або на початку зими 2023 року запуск нового застосунку "Мрія", який за допомогою штучного інтелекту покликаний допомагати дітям в реалізації свого потенціалу, передає кореспондент УНН з конференції.
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“Один із перших продуктів, які стосуються цифровізації, над якими ми зараз працюємо, це проєкт "Мрія". Коротко кажучи, ідея полягає в тому, що якщо ми вивчаємо досвід різних країн, чому одні країни стали багатими, а інші залишилися бідними, то все зводиться до того, що потрібно будувати інклюзивні інститути, незалежні від держави, на яких спирається суспільство, де люди можуть себе самореалізувати”, - повідомив Федоров.
Він наголосив, що задача "Мрії" аналізувати стандарти освіти. У застосунку можна буде побачити де навчається дитина, хто в неї вчителі, оцінки дитини, який контент вона додатково дивиться і що вона читає, які в неї цілі. І далі за допомогою штучного інтелекту можна буде визначити траєкторію подальшої освіти та знайти контент, який буде корисним для навчання.
“Тому "Мрія" буде і щоденниками, "Мрія" буде і контентом, також буде можливість дізнатися більше про свого педагога, в "Мрії" буде можливість запропонувати якусь інновацію навчальному закладі, де навчається дитина, "Мрія" буде давати можливість знайти грант, у "Мрії" буде можливість знайти спортивний майданчик, де можна займатися. "Мрія" буде якісною інформацією про систему освіти. Тому що неможливо побудувати "Мрію" без якісної системи, якісної інформації. І ми над цим працюємо”, - сказав Федоров.
Міністр додав, що вже наприкінці осені, або можливо, на початку зими буде запущена перша версія цього продукту.
“ Я впевнений, що він буде ще більш успішним, ніж Дія”, - підсумував Федоров.
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