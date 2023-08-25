Федоров анонсировал запуск цифрового помощника "Мрія" для обучения: "Я уверен, что он будет еще более успешным, чем Дія"

Детали

“Один из первых продуктов, касающихся цифровизации, над которыми мы сейчас работаем, это проект "Мрія". Коротко говоря, идея заключается в том, что если мы изучаем опыт разных стран, почему одни страны стали богатыми, а другие остались бедными, то все сводится к тому, что нужно строить инклюзивные институты, независимые от государства, на которых опирается общество, где люди могут себя самореализовать”, - сообщил Федоров.

Он отметил, что задача "Мрії" анализировать стандарты образования. В приложении можно будет увидеть где учится ребенок, кто у него учителя, оценки ребенка, какой контент он дополнительно смотрит и что он читает, какие у него цели. И дальше с помощью искусственного интеллекта можно будет определить траекторию дальнейшего образования и найти контент, который будет полезным для обучения.

“Поэтому "Мрія" будет и дневниками, "Мрія" будет и контентом, также будет возможность узнать больше о своем педагоге, в "Мрія" будет возможность предложить какую-то инновацию учебному заведению, где учится ребенок, "Мрія" будет давать возможность найти грант, в "Мрія" будет возможность найти спортивную площадку, где можно заниматься. "Мрія" будет качественной информацией о системе образования. Потому что невозможно построить "Мрію" без качественной системы, качественной информации. И мы над этим работаем”, - сказал Федоров.

Министр добавил, что уже в конце осени, или возможно, в начале зимы будет запущена первая версия этого продукта.

“Я уверен, что он будет еще более успешным, чем Дія”, - подытожил Федоров.

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