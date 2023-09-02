Приложение Дія получило специальную награду за дизайн на UX Design Awards
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Приложение Дія, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины, получило специальную награду на UX Design Awards, международном конкурсе по дизайну интерфейсов, сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Получили специальную награду на UX Design Awards за дизайн приложения Дія. Наша команда с самого создания Дія уделяет много внимания дизайну. Чтобы вы еще проще и комфортнее пользовались приложением, каждая кнопка была удобной, а поиск необходимой услуги длился несколько секунд", - написал Федоров.
Он отметил, что на UX Design Awards были участники из 54 стран. Они представили более 540 проектов, среди которых - сайты, приложения и прототипы.
Напомним
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров на ежегодной конференции анонсировал в конце осени или в начале зимы 2023 года запуск нового приложения "Мрія", которое с помощью искусственного интеллекта призвано помогать детям в реализации своего потенциала.