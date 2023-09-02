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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Приложение Дія получило специальную награду за дизайн на UX Design Awards

Приложение Дія получило специальную награду за дизайн на UX Design Awards

Киев • УНН

 • 598600 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Приложение Дія, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины, получило специальную награду на UX Design Awards, международном конкурсе по дизайну интерфейсов, сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

"Получили специальную награду на UX Design Awards за дизайн приложения Дія. Наша команда с самого создания Дія уделяет много внимания дизайну. Чтобы вы еще проще и комфортнее пользовались приложением, каждая кнопка была удобной, а поиск необходимой услуги длился несколько секунд", - написал Федоров.

Он отметил, что на UX Design Awards были участники из 54 стран. Они представили более 540 проектов, среди которых - сайты, приложения и прототипы.

Напомним

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров на ежегодной конференции анонсировал в конце осени или в начале зимы 2023 года запуск нового приложения "Мрія", которое с помощью искусственного интеллекта призвано помогать детям в реализации своего потенциала.

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