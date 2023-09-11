Услугой шеринга авто в "Дії" уже воспользовались 200 тысяч раз - МВД

Цитата

"Передача права на пользование транспортным средством пользуется спросом среди водителей. С момента запуска услуги шеринга авто, в приложении "Дія" ею воспользовались 200 тысяч раз", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают в МВД, услуга легка в использовании и осуществляется в несколько кликов. Для этого в приложении "Дія" должны отображаться паспорт и водительское удостоверение соответствующей категории того лица, которое хочет стать надлежащим пользователем. А для владельца – свидетельство о регистрации транспортного средства.

Также водители могут назначить надлежащего пользователя в любом удобном для себя сервисном центре МВД или онлайн – через Электронный кабинет водителя.

После шеринга авто у надлежащего пользователя в "Дії" отобразится свидетельство о регистрации транспортного средства, которым он сможет управлять.

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Также обе стороны при необходимости могут в режиме онлайн отменить шеринг автомобиля. Это можно сделать через приложение "Дія" или Электронный кабинет водителя.

Добавим

Услуга шеринга автомобиля заработала в приложении "Дія" в августе 2022 года. В апреле 2023-го в функционал добавили возможность отменить шеринг.