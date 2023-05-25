Посланець Китаю відвідав Берлін: обговорив "політичне врегулювання" щодо війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Державний секретар МЗС Німеччини Андреас Міхаеліс та спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей у Берліні обговорили перспективи політичного врегулювання "української кризи". Китайська сторона висловила готовність забезпечувати світ "стабільністю та позитивною енергією", пише УНН з посиланням на МЗС КНР.
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Лі Хуей сказав, що позиція Китаю щодо українського питання послідовна і ясна, в основі якої лежить сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню. Він нагадав слова китайського лідера Сі Цзіньпіна, що панацеї для виходу з кризи не існує, усім сторонам необхідно починати з себе і створювати сприятливі умови для відновлення мирних переговорів шляхом накопичення взаємної довіри.
"Китай підтримує європейські країни в тому, щоб вони почали з першопричин кризи, знаходили рішення як для симптомів, так і для першопричин і докладали зусиль для довгострокової стабільності на європейському континенті", - зазначив Лі Хуей.
За його словами, Китай готовий продовжувати підтримувати тісні контакти з Німеччиною з цього питання, "втілювати в життя важливий консенсус, досягнутий лідерами двох країн, і забезпечувати світу більше стабільності та позитивної енергії".
Міхаеліс, зі свого боку, зазначив, що Німеччина високо оцінила активні зусилля Китаю щодо пом'якшення кризи в Україні.
"Для Німеччини і Китаю дуже корисно і необхідно зміцнювати діалог з низки великих міжнародних і регіональних питань, зокрема і щодо України. Німеччина готова працювати з Китаєм для поліпшення спілкування та обміну на всіх рівнях і сприяння мирному врегулюванню кризи", - цитує зовнішньополітичне відомство КНР державного секретаря МЗС Німеччини Андреаса Міхаеліса.
Доповнення
Днем раніше, у вівторок, 23 травня, спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей в Парижі зустрівся з генеральним директором з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредеріком Мондолоні. Під час зустрічі він наголосив, що Китай може відігравати "конструктивну роль" у відновленні миру в Європі.
Водночас голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра висловив сподівання, що Китай візьме до уваги побоювання та мирний план Президента України Володимира Зеленського.
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