Китай заявив про готовність працювати зі світовою спільнотою у “подоланні кризи” в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. КНР готові посприяти разом зі світовою спільнотою мирним переговорам та “врегулюванню кризи” в Україні. Про це заявила на брифінгу речниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на пропозицію Данії провести в липні мирний саміт щодо України й запросити на нього Індію, Китай і Бразилію, передає УНН.
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"Ми готові працювати з міжнародним спільнотою і продовжуємо відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню "кризи в Україні"", - зауважила речниця.
Доповнення
Наразі інформації стосовно запропонованого саміту немає, проте Мао підкреслила, що “в українському питанні Китай відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню”.
Нагадаємо
Данія хотіла б прийняти саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії, заявив у понеділок міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.