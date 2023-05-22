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Данія готова прийняти запропонований Україною мирний саміт, хоче присутності Індії, Китаю і Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Данія хотіла б прийняти саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії, заявив у понеділок міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, пише УНН з посиланням на Reuters.

Президент Зеленський напередодні заявив, що хоче провести саміт з підтримки формули миру у липні.

Цитата

"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б прийняти зустріч", - сказав Люкке Расмуссен журналістам у кулуарах Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Груднева пропозиція України провести мирний саміт у лютому цього року так і не була реалізована.

"По-перше, нам потрібно докласти певних зусиль для створення глобального зобов’язання щодо організації такої зустрічі", - сказав Люкке Расмуссен, додавши, що на саміті мають бути присутні, як вказує видання, "не лише союзники України".

"Необхідно зацікавити та залучити такі країни, як Індія, Бразилія та Китай", - сказав він.

"Мені важко бачити" росію, яка бере участь, додав він.

Деталі

Люкке Расмуссен також сказав, що вітає рішення Вашингтона підтримати спільні союзницькі програми підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

"Є сенс розпочати підготовку українських пілотів якнайшвидше", – сказав Люкке Расмуссен, додавши, що поки що зарано говорити про поставку Данією F-16 в Україну.

Доповнення

Минулого року Зеленський запропонував мирний план із 10 пунктів, який закликає росію вивести всі свої війська з України та поважати територіальну цілісність України.

Деталі його реалізації мають бути обговорені на запропонованому мирному саміті, ідеться в повідомленні Офісу Зеленського в неділю.

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