Данія готова прийняти запропонований Україною мирний саміт, хоче присутності Індії, Китаю і Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Данія хотіла б прийняти саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії, заявив у понеділок міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, пише УНН з посиланням на Reuters.
Президент Зеленський напередодні заявив, що хоче провести саміт з підтримки формули миру у липні.
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"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б прийняти зустріч", - сказав Люкке Расмуссен журналістам у кулуарах Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.
Груднева пропозиція України провести мирний саміт у лютому цього року так і не була реалізована.
"По-перше, нам потрібно докласти певних зусиль для створення глобального зобов’язання щодо організації такої зустрічі", - сказав Люкке Расмуссен, додавши, що на саміті мають бути присутні, як вказує видання, "не лише союзники України".
"Необхідно зацікавити та залучити такі країни, як Індія, Бразилія та Китай", - сказав він.
"Мені важко бачити" росію, яка бере участь, додав він.
Деталі
Люкке Расмуссен також сказав, що вітає рішення Вашингтона підтримати спільні союзницькі програми підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
"Є сенс розпочати підготовку українських пілотів якнайшвидше", – сказав Люкке Расмуссен, додавши, що поки що зарано говорити про поставку Данією F-16 в Україну.
Доповнення
Минулого року Зеленський запропонував мирний план із 10 пунктів, який закликає росію вивести всі свої війська з України та поважати територіальну цілісність України.
Деталі його реалізації мають бути обговорені на запропонованому мирному саміті, ідеться в повідомленні Офісу Зеленського в неділю.