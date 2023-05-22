Дания готова принять предложенный Украиной мирный саммит, хочет присутствия Индии, Китая и Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Дания хотела бы принять саммит в июле, направленный на поиск мира между Украиной и россией, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии, заявил в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Президент Зеленский накануне заявил, что хочет провести саммит по поддержке формулы мира в июле.
Цитата
"Если Украина сочтет, что пришло время провести такую встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, захотела бы принять встречу", - сказал Лёкке Расмуссен журналистам в кулуарах Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Декабрьское предложение Украины провести мирный саммит в феврале этого года так и не было реализовано.
"Во-первых, нам нужно приложить определенные усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи", - сказал Лёкке Расмуссен, добавив, что на саммите должны присутствовать, как указывает издание, "не только союзники Украины".
"Необходимо заинтересовать и привлечь такие страны, как Индия, Бразилия и Китай", - сказал он.
"Мне тяжело представить" россию, которая участвует, добавил он.
Детали
Лёкке Расмуссен также сказал, что приветствует решение Вашингтона поддержать совместные союзнические программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
"Есть смысл начать подготовку украинских пилотов как можно скорее", – сказал Лёкке Расмуссен, добавив, что пока рано говорить о поставке Данией F-16 в Украину.
Дополнение
В прошлом году Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов, призывающий россию вывести все свои войска из Украины и уважать территориальную целостность Украины.
Детали его реализации должны быть обсуждены на предложенном мирном саммите, говорится в сообщении Офиса Зеленского в воскресенье.