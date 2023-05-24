Китай заявил о готовности работать с мировым сообществом в "преодолении кризиса" в Украине

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"Мы готовы работать с международным сообществом и продолжаем играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию "кризиса в Украине"", - отметила пресс-секретарь.

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Пока информации о предложенном саммите нет, однако Мао подчеркнула, что “в украинском вопросе Китай привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию”.

Напомним

Дания хотела бы принять саммит в июле, направленный на поиск мира между Украиной и Россией, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии, заявил в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.