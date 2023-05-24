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Китай заявил о готовности работать с мировым сообществом в "преодолении кризиса" в Украине

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КИЕВ. 24 мая. УНН. КНР готовы поспособствовать вместе с мировым сообществом мирным переговорам и “урегулированию кризиса” в Украине. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в ответ на предложение Дании провести в июле мирный саммит по Украине и пригласить на него Индию, Китай и Бразилию, передает УНН.

Цитата

"Мы готовы работать с международным сообществом и продолжаем играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию "кризиса в Украине"", - отметила пресс-секретарь.

Дополнение

Пока информации о предложенном саммите нет, однако Мао подчеркнула, что “в украинском вопросе Китай привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию”. 

Напомним 

Дания хотела бы принять саммит в июле, направленный на поиск мира между Украиной и Россией, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии, заявил в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

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