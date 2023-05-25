Посланник Китая посетил Берлин: обсудил "политическое урегулирование" по войне в Украине

Детали

Ли Хуэй сказал, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, в основе которой лежит содействие мирным переговорам и политическому урегулированию. Он напомнил слова китайского лидера Си Цзиньпина, что панацеи для выхода из кризиса не существует, всем сторонам необходимо начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия.

"Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, находили решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагали усилия для долгосрочной стабильности на европейском континенте", - отметил Ли Хуэй.

По его словам, Китай готов продолжать поддерживать тесные контакты с Германией по этому вопросу, "воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и обеспечивать миру больше стабильности и позитивной энергии".

Михаэлис, со своей стороны, отметил, что Германия высоко оценила активные усилия Китая по смягчению кризиса в Украине.

"Для Германии и Китая очень полезно и необходимо укреплять диалог по ряду крупных международных и региональных вопросов, в том числе и по Украине. Германия готова работать с Китаем для улучшения общения и обмена на всех уровнях и содействия мирному урегулированию кризиса", - цитирует внешнеполитическое ведомство КНР государственного секретаря МИД Германии Андреаса Михаэлиса.

Дополнение

Днем ранее, во вторник, 23 мая, спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй в Париже встретился с генеральным директором по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони. Во время встречи он подчеркнул, что Китай может играть "конструктивную роль" в восстановлении мира в Европе.

В то же время глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра выразил надежду, что Китай примет во внимание опасения и мирный план Президента Украины Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай заявил о готовности работать с мировым сообществом в “преодолении кризиса” в Украине