Нідерланди сподіваються, що Китай прислухається до формули миру Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра висловив сподівання, що Китай візьме до уваги побоювання та мирний план Президента України Володимира Зеленського, повідомляє УНН із посиланням на урядовий портал Нідерландів.
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“Ми сподіваємось, що погляди та побоювання Президента Зеленського, включно українська формула миру будуть брати близько до серця”, - йдеться у заяві.
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Гукстра також нагадав про важливість утримання світової спільноти від постачання зброї росії та запобігання обходу санкцій.
Голова МЗС Нідерландів, що потрібно підтримувати принципи Статуту ООН, міжнародного права та прав людини як основи нашої багатосторонньої системи, яка служить всім країнам. У той час, як росія, бувши постійним членом Радбезу ООН, ігнорує це.
Він також зазначив, що у цьому контексті “нам потрібно продовжувати співпрацю над викликами, з якими ми стикаємося. Наприклад, коли йдеться про мир і безпеку”.
Також міністр закордонних справ Нідерландів наголосив на конструктивному внеску Китаю у конференцію REAIM щодо відповідального використання штучного інтелекту у військовій сфері, яка нещодавно відбулася в Нідерландах.
“Це чітко показало, що ми можемо успішно працювати разом”, - сказав Гукстра.
Нагадаємо
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що країни, які обговорюють питання західних винищувачів F-16 для України, окрім США, це серед інших Нідерланди, Данія, Бельгія та Велика Британія.