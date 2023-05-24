Нидерланды надеются, что Китай прислушается к формуле мира Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра выразил надежду, что Китай примет во внимание опасения и мирный план Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал Нидерландов.
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“Мы надеемся, что взгляды и опасения Президента Зеленского, включая украинскую формулу мира, будут приниматься близко к сердцу”, - говорится в заявлении.
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Гукстра также напомнил о важности удержания мирового сообщества от поставок оружия россии и предотвращения обхода санкций.
Глава МИД Нидерландов, что нужно поддерживать принципы Устава ООН, международного права и прав человека как основы нашей многосторонней системы, которая служит всем странам. В то время, как россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, игнорирует это.
Он также отметил, что в этом контексте “нам нужно продолжать сотрудничество над вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Например, когда речь идёт о мире и безопасности”.
Также министр иностранных дел Нидерландов отметил конструктивный вклад Китая в конференцию REAIM по ответственному использованию искусственного интеллекта в военной сфере, которая недавно состоялась в Нидерландах.
“Это четко показало, что мы можем успешно работать вместе”, - сказал Гукстра.
Напомним
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страны, которые обсуждают вопрос западных истребителей F-16 для Украины, кроме США, это среди прочих Нидерланды, Дания, Бельгия и Великобритания.