Китай може відігравати "конструктивну роль" у відновленні миру в Європі - МЗС Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Генеральний директор з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредерік Мондолоні у вівторок, 23 травня, в Парижі прийняв спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея. Під час зустрічі він наголосив, що Китай може відігравати "конструктивну роль" у відновленні миру в Європі, пише УНН з посиланням на сайт МЗС Франції.
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"Генеральний директор з питань політики та безпеки привітав поїздку Лі Хуея до Європи, а також відновлення діалогу між Китаєм та Україною. Він підкреслив, що Франція переконана, що Китай може відігравати конструктивну роль у відновленні справедливого та тривалого миру в Європі відповідно до міжнародного права, зокрема суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Франції.
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Зазначається, що зустріч стала "продовженням поглибленого обміну інформацією" між Францією та Китаєм щодо агресії росії проти України. Мондолоні зауважив, що повернення до справедливого і тривалого миру в Європі "в інтересах усіх".
Він також наголосив на повній відповідальності росії за розв'язання та продовження війни та нагадав, що Україна реалізує своє право на самооборону. Мондолоні підтвердив Лі Хуею, що Франція та Європейський Союз налаштовані підтримувати її в довгостроковій перспективі в усіх сферах.
Як повідомило МЗС Франції, відомства двох країн домовилися "підтримувати тісні контакти" з цього пріоритетного питання.
У заяві, опублікованій зовнішньополітичним відомством Китаю, йдеться, що Лі повідомив, що візит президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю у квітні цього року "пройшов успішно" і "дав позитивні результати".
"Ми реалізовуватимемо важливий консенсус, досягнутий двома главами держав, постійно поглиблюємо практичне співробітництво в різних сферах, а також посилюватимемо комунікацію та співпрацю з основних міжнародних і регіональних питань гарячих точок, роблячи постійний внесок у підтримку глобального миру, стабільності та розвитку", - сказав спецпредставник Пекіну.
За його словами, Китай і Франція мають "кілька сфер консенсусу" щодо російсько-української війни.
"Китай готовий зміцнювати діалог і обміни з усіма сторонами на основі документа "Позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" і закласти основу для поступового досягнення консенсусу щодо припинення вогню та припинення бойових дій. Китай підтримує Європу у зміцненні стратегічної автономії та сприянні побудові збалансованої, ефективної та сталої системи європейської безпеки", - зазначив Лі.
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