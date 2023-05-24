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Китай может играть "конструктивную роль" в восстановлении мира в Европе - МИД Франции

Китай может играть "конструктивную роль" в восстановлении мира в Европе - МИД Франции

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Генеральный директор по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредерик Мондолони во вторник, 23 мая, в Париже принял спецпредставителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя. Во время встречи он подчеркнул, что Китай может играть "конструктивную роль" в восстановлении мира в Европе, пишет УНН со ссылкой на сайт МИД Франции.

Цитата

"Генеральный директор по вопросам политики и безопасности приветствовал поездку Ли Хуэя в Европу, а также возобновление диалога между Китаем и Украиной. Он подчеркнул, что Франция убеждена, что Китай может играть конструктивную роль в восстановлении справедливого и прочного мира в Европе в соответствии с международным правом, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

Детали

Отмечается, что встреча стала "продолжением углубленного обмена информацией" между Францией и Китаем по агрессии россии против Украины. Мондолони отметил, что возвращение к справедливому и прочному миру в Европе "в интересах всех".

Он также отметил полную ответственность россии за развязывание и продолжение войны и напомнил, что Украина реализует свое право на самооборону. Мондолони подтвердил Ли Хуэю, что Франция и Европейский Союз настроены поддерживать ее в долгосрочной перспективе во всех сферах.

Как сообщил МИД Франции, ведомства двух стран договорились "поддерживать тесные контакты" по этому приоритетному вопросу.

В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Китая, говорится, что Ли сообщил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай в апреле этого года "прошёл успешно" и "дал положительные результаты".

"Мы будем реализовывать важный консенсус, достигнутый двумя главами государств, постоянно углубляем практическое сотрудничество в различных сферах, а также будем усиливать коммуникацию и сотрудничество по основным международным и региональным вопросам горячих точек, внося постоянный вклад в поддержание глобального мира, стабильности и развития", - сказал спецпредставитель Пекина.

По его словам, Китай и Франция имеют "несколько сфер консенсуса" по российско-украинской войне.

"Китай готов укреплять диалог и обмены со всеми сторонами на основе документа "Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" и заложить основу для постепенного достижения консенсуса по прекращению огня и прекращению боевых действий. Китай поддерживает Европу в укреплении стратегической автономии и содействии построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности", - отметил Ли.

Напомним

Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра выразил надежду, что Китай примет во внимание опасения и мирный план Президента Украины Владимира Зеленского.

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