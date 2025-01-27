Посла Молдови в москві викликали до мзс рф

У росії заявили, що посла Молдови у москві викликано з метою висловлювання протесту відносно "безпідставних звинувачень", як трактує рф, з боку політичної партії Молдови на адресу російського посла у Кишиневі.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

В понеділок у росії оголосили, що посла Молдови в Москві Ліліан Дарій було викликано на знак протесту проти того, що мзс рф назвало "необґрунтованими звинуваченнями". Їх раніше було висунуто однією з політичних партій в Кишиневі по відношенню до російського посла в Кишиневі.

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Главі молдовської дипломатичної місії було висловлено рішучий протест у зв'язку з нещодавньою заявою однієї з молдовських політичних партій, яка містила безпідставні звинувачення на адресу посла Росії в Кишиневі, заклики до його висилки та обмеження роботи посольства Росії. Молдовській стороні було запропоновано звернутися до молдовських офіційних осіб з проханням публічно спростувати ці безпідставні звинувачення і поважати свої зобов'язання за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року щодо недопущення будь-якого посягання на особу, свободу і гідність акредитованих дипломатичних агентів - йдеться в заяві російського МЗС.

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