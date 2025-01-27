Посла Молдовы в москве вызвали в МИД рф

В россии заявили, что посол Молдовы в москве вызван с целью выражения протеста в отношении «безосновательных обвинений», как трактует рф, со стороны политической партии Молдовы в адрес российского посла в Кишиневе.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

В понедельник в России объявили, что посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий была вызвана в знак протеста против того, что МИД РФ назвал «необоснованными обвинениями». Они ранее были выдвинуты одной из политических партий в Кишиневе по отношению к российскому послу в Кишиневе.

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Главе молдавской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержащим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению работы посольства России. Молдавской стороне было предложено обратиться к молдавским официальным лицам с просьбой публично опровергнуть эти безосновательные обвинения и уважать свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно недопущения любого посягательства на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов