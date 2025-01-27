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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
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Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 105699 просмотра

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Посла Молдовы в москве вызвали в МИД рф

Посла Молдовы в москве вызвали в МИД рф

Киев  •  УНН

 • 9457 просмотра

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МИД рф вызвало Лилиана Дария, посла Молдовы, для выражения протеста относительно заявлений молдавской политической партии. Партия ранее обвинила российского посла в Кишиневе и призвала к его высылке.

В россии заявили, что посол Молдовы в москве вызван с целью выражения протеста в отношении «безосновательных обвинений», как трактует рф, со стороны политической партии Молдовы в адрес российского посла в Кишиневе.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

В понедельник в России объявили, что посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий была вызвана в знак протеста против того, что МИД РФ назвал «необоснованными обвинениями». Они ранее были выдвинуты одной из политических партий в Кишиневе по отношению к российскому послу в Кишиневе.

В Румынии будут перемещать военную технику в рамках учений НАТО23.01.25, 00:57 • 30018 просмотров

Главе молдавской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержащим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению работы посольства России. Молдавской стороне было предложено обратиться к молдавским официальным лицам с просьбой публично опровергнуть эти безосновательные обвинения и уважать свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно недопущения любого посягательства на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов

- говорится в заявлении российского МИДа.

Зеленский: у нас есть уголь, который мы можем поставлять в Молдову25.01.25, 14:50 • 43479 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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