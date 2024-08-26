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Пошкодження на Хмельниччині енергооб'єктів: проводяться ремонтна кампанія і відновлення електропостачання

Пошкодження на Хмельниччині енергооб'єктів: проводяться ремонтна кампанія і відновлення електропостачання

Київ • УНН

 • 37293 перегляди

Після ракетної атаки РФ у Хмельницькому пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Відновлення електропостачання в місті та районі планується розпочати орієнтовно з 19 години.

Заживлення абонентів після атаки рф в Хмельницькому та населених пунктах Хмельницького району розпочнеться орієнтовно з 19 години вечора. Проводяться усі необхідні заходи та ремонтна кампанія із відновлення електропостачання. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін, передає УНН.

Хмельниччина, як і вся Україна, зазнала чергової масованої атаки від ворога. Працювали наші сили ППО. Разом з тим, в області маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури. Головне, що обійшлося без жертв та постраждалих

Він повідомив, що провів засідання Ради оборони області, заслухав керівників Хмельницького регіонального центру обслуговування мережі НЕК "Укренерго" та АТ "Хмельницькобленерго" щодо роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

Проводяться усі необхідні заходи та ремонтна кампанія із відновлення електропостачання. Планується, що заживлення абонентів в місті Хмельницькому та населених пунктах Хмельницького району розпочнеться орієнтовно з 19 години вечора. В Хмельницькому система водопостачання та робота каналізаційної системи переведена в автономний режим. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів ворога. Тримаємо спокій та займаємось відновленням пошкоджених об'єктів

 - повідомив Тюрін.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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